Кабмин поручил создать центры по организации сопровождения детей-инвалидов

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Правительство поручило министерству просвещения и органам исполнительной власти субъектов РФ создать не менее трех федеральных ресурсных методических центров по организации комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, говорится в плане мероприятий в рамках "Десятилетия детства", опубликованном в пятницу на сайте правительства.

"Создание не менее трех федеральных ресурсных методических центров по организации комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью", — говорится в документе.

Также планируется создание не менее 85 базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку инклюзивного профессионального образования инвалидов, и не менее 21 ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов на базе организаций высшего образования.

В качестве исполнителей в документе указаны министерство просвещения России и органы исполнительной власти субъектов РФ.