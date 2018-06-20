Абитуриенты-инвалиды смогут подавать документы сразу в несколько вузов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Совфед в среду одобрил закон, предусматривающий право абитуриентов-инвалидов подавать заявки в несколько вузов.

Действующий порядок предполагает внеконкурсное поступление абитуриентов-инвалидов в вузы в пределах квоты, а если она превышена, между ними проводится конкурс на зачисление в вуз. Действующий порядок, таким образом, не гарантирует зачисление абитуриента-инвалида, успешно прошедшего экзамены.

Закон направлен на восстановление для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп возможности воспользоваться правом на внеконкурсный прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний путем подачи заявлений в несколько высших учебных заведений (до пяти соответственно), говорится в пояснительной записке.

Таким правом предлагается наделить детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.

Кроме того, согласно законопроекту, часть абитуриентов-инвалидов смогут поступать в вузы, где проводятся дополнительные экзамены профильной или творческой направленности, не по итогам ЕГЭ, а по результатам экзаменов.