Верховный суд разъяснил, как рассматривать дела об экстремизме в интернете

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пленум Верховного суда (ВС) России принял постановление с рекомендациями для судей при рассмотрении дел экстремистской направленности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.напомнил, что вопрос о том, является ли публикация экстремистской, относится исключительно к компетенции судьи, поэтому не следует слепо верить экспертам.
В постановлении оговаривается, что "гарантированные Конституцией и международно-правовыми актами свобода мысли и слова <…> могут быть ограничены только в исключительных случаях", к коим относится экстремизм.
Документ поддержали представители Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры.
Не закон, а рекомендации
Пленум — собрание всех судей Верховного суда. Он не принимает новых законов, но дает судьям рекомендации, как применять уже существующие.
Поставление по рассмотрению дел об экстремизме было принято еще в 2010 году. Недавно судья ВС Олег Зателепин напомнил, что восемь лет назад "никаких проблем с лайками и репостами не было", суды разбирали случаи "с надписями в подъездах". А сейчас, по его словам, 90 процентов эпизодов экстремизма связано с интернетом.
Кроме того, представитель ВС назвал озабоченность приговорами за лайки и репосты небеспочвенной и отметил, что, возможно, пленуму стоит пойти в своих разъяснениях дальше.
Экстремисткий пост — преступление или нет?
Экстремистский пост в соцсети — не преступление, если он не несет опасности для общества, говорится в постановлении пленума.
Возбуждение дела об экстремизме возможно, только если "лицо, разместившее такой материал, осознавало направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также имело цель возбудить ненависть или вражду".
Для этого суду должны быть представлены материалы, подтверждающие мотивы преступления и общественную опасность размещения поста или репоста.
С чего все началось
Президент сказал, что нарушители закона должны отвечать, но ситуацию нельзя доводить до маразма и абсурда. Путин отметил, что нужно поставить заслон экстремизму, пропаганде суицида, но необходима и определенность в понятиях.
В ОНФ пообещали проанализировать правоприменительную практику по распространению экстремистской информации и предложить законодательные изменения.