ВС призвал суды не доверять слепо экспертам в оценках дел об экстремизме

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Верховный суд РФ призывает суды при рассмотрении дел об экстремизме не слепо доверять экспертам, а самостоятельно решать, является ли размещенная в интернете информация направленной на возбуждение ненависти и вражды.

"При оценке заключения эксперта… судам следует иметь в виду, что оно не имеет заранее установленной силы, не обладает преимуществом перед другими доказательствами", — сказано в постановлении Верховного суда РФ.

Там подчеркивается, что вопрос о том, является ли размещенная информация призывающей к экстремизму или нарушению территориальной целостности РФ, относится исключительно к компетенции суда.

В настоящее время в основу обвинительных приговоров по делу об экстремизме кладется заключение эксперта, который оценивает опубликованную информацию.