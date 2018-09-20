МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Экстремистский пост в соцсети — не преступление, если он не несет опасности для общества, говорится в постановлении пленума Верховного суда РФ.

"Суду необходимо тщательно проверять наличие не только повода, но и основания для возбуждения дела, что предполагает представление в суд материалов, содержащих достаточные данные, указывающие на признаки соответствующих преступлений… к таким данным относится не только сам факт размещения в сети "Интернет" изображения или файла, содержащего признаки возбуждения вражды или ненависти… но и иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения", — сказано в постановлении пленума Верховного суда.

Отмечается, что возбуждение дел об экстремизме возможно, только если "лицо, разместившее такой материал, осознавало направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также имело цель возбудить ненависть или вражду".

"Не является преступным действие, хотя формально содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности", — говорится в документе.

Пленум ВС РФ обсуждает поправки в постановление "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности", принятое еще в 2011 году.