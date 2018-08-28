В Петербурге предложили ограничить продажу чипсов и газировки в школах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко предложил ограничить продажу чипсов и газировки в торговых автоматах, установленных в школах города, сообщает аппарат депутата.

"Родители и учителя все чаще жалуются на вендинговые автоматы, устанавливаемые в школах. Как правило, в таких автоматах продается высококалорийная и вредная еда: чипсы, шоколад, сладкая газировка. Большинство этих продуктов вредит пищеварению и способствует набору лишнего веса", — отметил Тетердинко, слова которого приводятся в сообщении.

Депутат предлагает городскому комитету по образованию провести проверку ассортимента торговых автоматов в петербургских школах, а также рассмотреть вопрос запрета на их установку в образовательных учреждениях города. По его мнению, питание в школах следует взять под особый контроль.

"Установка вендинговых автоматов приводит к тому, что школьники отказываются от полноценного горячего питания в столовых. Кроме того, наличие торговых автоматов заставляет детей ходить в школу с наличными деньгами, что небезопасно", — считает Тетердинко.