МВД предложило ужесточить экзамен на права

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В МВД сообщили, что разработали законопроект об ужесточении экзамена на водительские права путем объединения "площадки" и "города" в одну практическую часть.

Как отмечал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников, новый экзамен станет строже: на нем будет уделяться больше внимания практическому вождению. Он также уточнил, что процесс сдачи может занять "не один день и не один месяц".

Кроме того, законопроект предполагает обязательную фиксацию теоретического экзамена на аудио и видео и снятие запрета на учебную езду по автомагистралям.

"Учитывая развитие улично-дорожной сети и наличие автомобильных дорог, по своим характеристикам не отличающихся от автомагистралей, но при этом не обозначенных дорожным знаком "Автомагистраль", ограничение на учебную езду на автомагистралях в настоящее время является некорректным", — пояснили в пресс-службе ведомства.