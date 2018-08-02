МВД предложило фиксировать теоретический экзамен на права на аудио и видео

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Законопроект об ужесточении экзамена на водительские права путем объединения "площадки" и "города" в одну практическую часть также предполагает обязательную фиксацию теоретического экзамена на аудио и видео, сообщает в четверг пресс-центр МВД РФ.

Ранее начальник Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что новый экзамен на водительские права будет более строгим и уделит больше внимания практическому вождению. Глава ГИБДД отмечал, что процесс принятия нового экзамена может занять "не один день и не один месяц". По словам Черникова, сегодня ведомство наблюдает проблему именно в части обучения практическому вождению. Для того, чтобы уделить этому компоненту больше времени, "площадку" и "город" объединят в одну часть.

В четверг 2 августа в пресс-центре МВД РФ сообщили, что проект постановления в данный момент разработан.

"При проведении теоретических экзаменов проектом устанавливается обязанность применения средств аудио- и видеорегистрации процесса их проведения. В целях разработки и утверждения МВД России соответствующего порядка применения таких средств, использования и хранения полученной информации устанавливается отложенный срок начала их применения", — говорится в сообщении.