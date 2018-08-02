В МВД предложили отменить запрет на учебную езду по автомагистралям

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Законопроект об ужесточении экзамена на водительские права путем объединения "площадки" и "города" в одну практическую часть также предполагает снятие запрета на езду ученика на автомагистралях, сообщает в четверг пресс-центр МВД РФ.

Ранее начальник Госавтоинспекции сообщал, что новый экзамен на водительские права будет более строгим и уделит больше внимания практическому вождению. Глава ГИБДД Михаил Черников отмечал, что процесс принятия нового экзамена может занять "не один день и не один месяц". По словам Черникова, сегодня ведомство наблюдает проблему именно в части обучения практическому вождению. Для того, чтобы уделить этому компоненту больше времени, "площадку" и "город" объединят в одну часть.

В четверг 2 августа в пресс-центре МВД РФ сообщили, что проект постановления в данный момент разработан.

"Учитывая развитие улично-дорожной сети и наличие автомобильных дорог, по своим характеристикам не отличающихся от автомагистралей, но при этом не обозначенных дорожным знаком "Автомагистраль", ограничение на учебную езду на автомагистралях в настоящее время является некорректным. В связи с чем проектом постановления предусматривается снятие запрета на осуществление учебной езды на автомагистралях", — говорится в сообщении.