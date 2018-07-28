Совфед поддержал закон об увеличении рекламного времени на телевидении

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сенаторы в субботу повторно проголосовали по закону об увеличении лимита рекламы в часовых телепрограммах с 15% до 20%.

В первый раз документ набрал только 85 голосов сенаторов, то есть половину.

Однако ряд сенаторов сообщили, что вышли из зала, и попросили переголосовать. В итоге документ был поддержан 112 голосами.

В ходе обсуждения закона мнения парламентариев разделились. Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что "за счет отсутствия рекламы в детских передачах они были "вымыты" из прайм-тайма". Принятие поправок позволит также направлять дополнительные средства на создание передач для детей.

Замглавы комитета СФ по законодательству и госстроительству Елена Афанасьева, наоборот, считает, что обилие рекламы создает из россиян "общество потребителей", а дети после просмотра рекламных роликов отвлекаются на яркие образы в предлагаемой продукции и не могут рассказать, о чем был показываемый после рекламы фильм.

В результате 24 сенатора проголосовали против закона, 17 воздержались

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин и Марина Мукабенова, предложившие увеличить лимит рекламы на телевидении с 9 до 12 минут в час.

Кроме того, было предложено установить суточный лимит продолжительности рекламы и прерывания телепрограмм рекламой: не более 15% времени вещания в течение суток. Если вещание телеканала осуществляется 24 часа в сутки, то реклама в телепрограммах и прерывание их рекламой не должны будут превышать 216 минут в сутки.

По мнению разработчиков, предлагаемые законопроектом меры позволят распространяющим рекламу телевещателям наиболее эффективно распределить объем рекламного времени в течение суток. При этом за счет установления суточного лимита не увеличится суточный объем рекламы, в связи с чем суточная рекламная нагрузка на телезрителей останется прежней.

Также законопроект предлагает установить запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей, в детских и образовательных телепередачах.