С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который ранее жаловался на граффити с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, просит городские власти закрасить и портрет Сергея Бодрова-младшего, появившийся на стене подстанции в Центральном районе около 4 лет назад и недавно испорченный неизвестными.
После создания граффити с Черчесовым житель Петербурга, который называет себя Александр С., дважды жаловался на него районным властям через официальный портал "Наш Санкт-Петербург". В воскресенье на этом портале зарегистрирована его новая жалоба на граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова и подписью "В чем сила, брат?", которое было создано участниками проекта HoodGraff в 2014 году, а на днях также испорчено неизвестными вандалами.
"Удалить надписи и граффити, привести фасад в проектное состояние в соответствии с колерным бланком", — просит заявитель.
В "Ленэнерго", на балансе которого находится подстанция с портретом Бодрова, РИА Новости сообщили, что дальнейшая судьба испорченного граффити пока не определена, и "ясность возникнет ближе к вечеру".
Бурж сказал РИА Новости, что участники HoodGraff пока не решили, станут ли они создавать новые граффити с Бодровым и где они могут быть размещены.