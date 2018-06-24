"Пугали ГУЛАГом". Чего ждали и что увидели иностранные болельщики в России

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Александр Чернышев. Перед чемпионатом мира по футболу СМИ и политики некоторых стран пытались удержать соотечественников от поездки в Россию. В ход шли самые немыслимые "аргументы". Однако многих это не остановило, сотни тысяч болельщиков решили составить собственное мнение о "стране медведей и водки". И теперь только удивляются, упрекая западные медиа в сочинении небылиц. Чистота улиц, гостеприимная атмосфера и отличная организация не оставили места для негатива. О впечатлениях гостей от страны-хозяйки и главного футбольного праздника — в материале РИА Новости.

"Будьте очень внимательны, в России много карманников. Также воздержитесь от поездок на окраины городов — это может быть очень опасно", — так напутствовало нас Министерство иностранных дел Дании, когда мы получали визу. Девушка тоже не хотела отпускать меня в Россию, а тем более ехать со мной, как и подруги моих друзей. Что ж, в итоге нас восемь мужчин, и это лучший расклад из возможных!

Приятно удивились мы уже в аэропорту: ждали обысков с ног до головы, думали, сумки перевернут вверх дном, а все прошло быстро и без малейшей нервотрепки. Доехали до отеля на такси за смешные по нашим меркам деньги. Сначала нас расселили по трем разным комнатам, хотя одна из них была как раз восьмиместная. Мы и не надеялись договориться, но, поболтав с администрацией и ничего не доплачивая, на следующий день все перебрались в один большой номер.

Ходили в фан-зону болеть за нашу сборную, купили билет в метро на три дня — стоит как одна поездка в Дании. К тому же любым общественным транспортом, даже междугородними поездами, можно пользоваться бесплатно за два дня до и два дня после матча, на который купил билет, — очень удобно.

По другим городам поездить не получится, останемся в Москве — пойдем на игру Дания — Франция в "Лужниках". Я инженер, занимаюсь строительством разных зданий, поэтому мне очень интересно своими глазами оценить конструкцию стадиона. До фан-зоны тоже не зря добирались — ничего похожего на главное здание МГУ я в своей жизни не видел. Да и представить такое массивное сооружение в маленьких датских городках невозможно, а здесь оно выглядит вполне органично.

На фоне МГУ классно было смотреть матч нашей сборной на большом экране — потрясающая атмосфера. Пока наслаждались игрой, нашли русского друга Антона. Он зовет нас поужинать и обещает на выходных показать город. Мы, конечно, любим футбол, но собираемся успеть еще много всего, так что помощь нам точно пригодится!

Николас Йорг, Франция

Наше путешествие началось с Минеральных Вод — уютный провинциальный городок с красивыми церквями и храмами. Оттуда отправились в Волгоград на матч Англия — Тунис. Видно, как Россия дорожит своей историей и победой во Второй мировой войне — на мемориалах много цветов, а ничего похожего на скульптуру "Родина-мать" нет, наверное, во всем мире.

© РИА Новости / Александр Чернышев Николас Йорг (второй справа) и другие французские болельщики в Москве © РИА Новости / Александр Чернышев Николас Йорг (второй справа) и другие французские болельщики в Москве

Из Волгограда поехали на поезде в Москву. Какая же Россия огромная! Вам, ребята, конечно, нужно активнее использовать землю: множество пустующих полей и лесов. Хотя в столице вы время зря не теряли — тут плотная застройка и, кажется, представлены абсолютно все архитектурные стили.

По моим наблюдениям, люди здесь более открыты, чем в регионах, лучше владеют иностранными языками. Но главное с русскими — сделать первый шаг. Стоит познакомиться и разговориться — и вы уже делитесь самым сокровенным.

Мы успели побывать в главных торговых центрах, музеях. Поначалу смущали проверки на входе, но Франция тоже пережила не один теракт, и я могу это понять. Еще на родине нас пугали ГУЛАГом, а оказалось, что его давно не существует. Да и мы не собираемся нарушать закон. Пиво на улице не пьем, хотя во Франции это в порядке вещей.

Петер Свен, Германия



Я здесь со своим другом из Финляндии — мы когда-то вместе учились семестр в Шанхае и оба любим футбол. Для нас чемпионат мира — отличная возможность посетить Россию: зарегистрировавшись как фанат, проще получить визу, к тому же поезда и общественный транспорт входят в стоимость билетов на матч.

© РИА Новости / Александр Чернышев Петер Свен (слева) и его друг из Финляндии гуляют на Чистых прудах © РИА Новости / Александр Чернышев Петер Свен (слева) и его друг из Финляндии гуляют на Чистых прудах

Немецкая пресса сделала все для того, чтобы удержать болельщиков дома: писали, что к чемпионату массово травили бездомных собак, что у людей на улице могут без причины отнять сотовый телефон и украсть личные данные, да и вообще — Россия не способна провести турнир такого уровня. Но пресса же и помогла нам сюда попасть: в апреле, когда я планировал летний отпуск, наткнулся на статью о том, что билеты на матчи ЧМ все еще есть, и решил попытаться их купить.

Мы прилетели в Санкт-Петербург. Город весь наполнен историей и культурой, причем как раз той, которая касается меня как гражданина Германии. Но и вечером без проблем можно отдохнуть: в маленьких уютных барах совсем недорого и вкусно. Читали о частой непогоде в Северной столице, однако и с этим повезло — почти всегда светило солнце.

Пробыв там три дня, отправились на поезде в Москву. Мы здесь всего два дня, но одно могу сказать точно — этот город никогда не спит. Пробка на дороге в три утра набрала больше лайков в моем инстаграме, чем выпускное фото. Я работаю в BMW и теперь понимаю, зачем мы производим столько навороченных машин: здесь ездят те, какие и в Германии не увидишь.

Хотя людей невероятно много, должен сказать, организация на уровне: и на стадионе, и на улицах полно волонтеров, да и местных жителей, владеющих иностранными языками, хватает. Они так горят желанием помогать и объяснять, иногда все сразу, что я только успеваю записывать названия кафе с русской едой и баров с немецким пивом. А еще теперь знаю четыре способа добраться от дома до Красной площади.

Все стереотипы о сохранившемся до сих пор коммунизме тоже, конечно, полнейшая чушь, хотя о политике люди поспорить любят. Но никто не смотрит на тебя как на врага. Всем интересно, кто ты, откуда и как тебе первая игра сборной России. Кстати, я ее смотрел — матч открытия все-таки. Больше всего было любопытно, как отреагируют немецкие СМИ на успехи России. Приятно было, что многие издания не стали ничего выдумывать и честно написали, что недооценили русских.

Хорхе Баррьига, Мексика

Мы прилетели втроем. Когда друзья узнали, что едем на чемпионат мира в Россию, чуть не умерли от зависти. Шутили, конечно, что замерзнем и не справимся без русского языка, но я-то знаю: они бы многое отдали, чтобы оказаться на нашем месте.

Добирались до Москвы почти двое суток: из Морелии, нашего родного города, до Мехико, потом пересадка в Париже и лишь оттуда к вам. Не самый приятный перелет, но оно того стоило.

© РИА Новости / Александр Чернышев Хорхе Баррьига с друзьями из Мексики на Воробьевых горах © РИА Новости / Александр Чернышев Хорхе Баррьига с друзьями из Мексики на Воробьевых горах

На следующий день сборная Мексики играла против Германии — наша первая поездка на ЧМ, первый матч — и победа! Хотя у немцев сильная команда, я верил в своих: если меня не подводят скромные знания мировой истории, Германия в России никогда не побеждала.

В тот день мы гуляли по центру до утра: забыли про все карты, просто присоединились к соотечественникам и вместе пели национальные песни. Вы удивитесь, но в ту ночь я даже пить не стал, без того было хорошо.

За пару дней много общались с болельщиками других команд. А русские — вообще отдельный разговор. Думали, вы какие-то неприступные, но поболтать с кем-то из России очень хотелось.

Однако это оказалось проще, чем я думал: все дело в шляпе. К нам один за другим подходили парни и девушки, просили сфотографироваться в мексиканском национальном головном уборе или просто вместе. Кто-то взамен давал ушанку, кто-то предлагал купить мое сомбреро за неплохие деньги, но мне оно нужнее — я хочу найти много русских друзей.

После фото нередко болтали о том о сем, обменивались номерами. Вот смотрите: Волдимир, Сашиа, но мое любимое русское имя Иррра — звучит очень по-мексикански. Уверен, встретим еще немало хороших людей.

Тем более все только начинается: на днях едем в Ростов-на-Дону, потом в Екатеринбург, а если Мексика займет первое место в группе, отправимся в Санкт-Петербург — следуем по пятам за нашей сборной.

Надеюсь, она доберется до финала. Правда, тогда мне придется принять непростое решение — у меня обратный билет на 5 июля, но чем дольше я здесь, тем чаще думаю сдать его и остаться до конца. Хочу заявить официально: "Ай лав Раша!"

Сигрет Карбида, Бразилия

Я родом из Бразилии, хотя уже несколько лет живу с мужем в Америке. Там есть свои предрассудки как о моей родной стране, так и о России, поэтому было неудивительно, когда друзья со скепсисом восприняли наше желание поехать на чемпионат. Но мой муж всегда говорит: "Иди и попробуй сам!" В этом я с ним полностью солидарна. Вот мы и не стали никого слушать, купили билеты — и в путь.

Я всегда интересовалась российской историей: как здесь уживаются столько национальностей и как возможно управлять такой огромной страной. Невероятное ощущение, когда отголоски того далекого прошлого, о котором ты когда-то читал, находишь на каждом шагу: там лежит Ленин, а тут жил Пушкин. Невероятная концентрация культуры, особенно в центре города.

© РИА Новости / Александр Чернышев Сигрет Карбида с мужем на московском фестивале болельщиков © РИА Новости / Александр Чернышев Сигрет Карбида с мужем на московском фестивале болельщиков

Но все же в первую очередь мы приехали за футболом. Это наш третий чемпионат мира, я и муж — опытные болельщики. Главный плюс именно этого турнира — чистота города. Московское метро с нью-йоркским в этом отношении вообще не сравнить: в Нью-Йорке то и дело шмыгают крысы, а здесь одна станция великолепнее другой.

Нам футбольный праздник такого масштаба не в новинку, а вот сына взяли с собой впервые. Думали, научим его, как болеть за наших. Не видите его рядом с нами? Вот и мы удивляемся. Как выяснилось, у него здесь живут друзья, которые приезжали по обмену учиться в его колледж. Теперь все дни напролет он с ними, только завтракаем и ужинаем вместе.

Ничего, все равно еще успеем ему надоесть: вместе поедем смотреть матчи в Казань, а потом в Самару. Кстати, это отличный способ путешествовать по России, иначе сложно было бы выбрать, куда отправиться. Мы спохватились поздновато, когда остались только билеты на матчи в городах поменьше. Сначала немного расстроились, но уже в Москве нам объяснили: чтобы узнать страну, одной столицы недостаточно. Так что теперь ждем с нетерпением.