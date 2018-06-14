Умер Станислав Говорухин

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Скончался Станислав Говорухин, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
"Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", — сказал политик.
Парламентарии почтили память Говорухина минутой молчания.
Некоторые СМИ распространили информацию о смерти режиссера накануне, но пресс-секретарь Говорухина опровергла эту информацию. При этом она отказалась комментировать состояние его здоровья. Первый зампредседателя комитета Елена Драпеко сообщала в среду, что артист находится в санатории "Барвиха".