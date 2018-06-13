Пресс-секретарь Говорухина опровергла сообщения о его смерти

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь главы комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина Мария Шоппо опровергла сообщения о его кончине.

При этом она отказалась комментировать состояние здоровья режиссера.

Как рассказала РИА Новости первый зампредседателя комитета Елена Драпеко, Говорухин находится в санатории "Барвиха".

"У него не до такой степени тяжелое состояние, чтобы говорить о его госпитализации. Он в Барвихе. Чувствует он себя терпимо, находится не в больнице, а в санатории. Проверили час назад, позвонили его жене", — добавила она.

Ранее информацию о смерти Говорухина распространили некоторые СМИ.

Станислав Говорухин – народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер картин "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимает активное участие в политической жизни, являясь членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны.