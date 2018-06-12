Умер кардиохирург Яков Бранд

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российский кардиохирург Яков Бранд скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Отмечается, что врач умер в Москве, в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, где занимал должность руководителя отделения неотложной кардиохирургии. По имеющимся данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

По информации источника, самочувствие медика ухудшилось 30 мая, после чего он был госпитализирован.

Яков Бранд — доктор медицинских наук, заслуженный врач России. С 1999 по 2010 год был телеведущим программы "Без рецепта" на канале НТВ.