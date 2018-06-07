Филолог рассказал, почему мясо коровы называют говядиной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Мясо коровы называют говядиной, потому что раньше скот обозначали древнеславянским словом "говядо", сообщил РИА Новости доцент кафедры славянской филологии СПбГУ Михаил Хмелевский, комментируя один из сегодняшних вопросов, прозвучавших на прямой линии с президентом РФ.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии обратил внимание на один из вопросов, всплывающих на экране в студии: почему мясо коровы называют говядиной? Президент посмеялся и переадресовал вопрос вице-премьеру по сельскому хозяйству Алексею Гордееву, однако тот не смог помочь Путину найти ответ.

"Слово "говядо" в древнеславянском языке означало "скот" или "скотина". Производное от него – "говядина", мясо скотины. В русском языке слово "говядо" не сохранилось, поэтому у нас название животного и мясо из него – слова разных корней. А, например, сербский язык сохранил слово "говэдо", это "скот" и, соответственно, "говэдино" — мясо скота по-сербски", — сказал филолог.