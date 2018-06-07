Производители молока объяснили, почему мясо коровы называется говядиной

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Слово "говядина" образовано от общеславянского govedo — "бык", так можно объяснить, почему мясо коровы в России называется говядиной, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Мария Жебит.

В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин зачитал вопрос одного из россиян, который интересовался тем, почему мясо коровы называется "говядиной". Путин сказал, что не знает ответа на этот вопрос и с улыбкой обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву, курирующему в правительстве сельское хозяйство. Тот, в свою очередь, также затруднился ответить.

"Как мы знаем, слово "говядина" образовано от общеславянского govedo — "бык", восходящего к индоевропейскому govъ (в армянском kov — "корова", в английском cow — "корова")", — сказала Жебит.

"Однако мы не считаем чрезвычайно важным это знание для вице-премьера и президента страны, отсутствие информации о происхождении слова не влияет на эффективность государственного управления", — добавила она.