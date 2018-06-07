Путин обратил внимание на вопрос, почему мясо коровы - говядина

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время прямой линии обратил внимание на один из вопросов, всплывающих на экране в студии: почему мясо коровы называют говядиной?

Президент посмеялся и переадресовал вопрос вице-премьеру по сельскому хозяйству Алексею Гордееву, однако тот не смог помочь Путину найти ответ.

Профессор кафедры русского и общего языкознания Института Пушкина Наталья Боженкова объяснила РИА Новости, почему же мясо коровы называют говядиной.

"Все этимологические словари нас отсылают к общеславянскому слову govedo. Означает это слово в общеславянском (то есть сюда входила и восточнославянская, и западнославянская, и южнославянская группы) "бык" или шире — "крупный, рогатый скот". Мы берем слово govedo и добавляем к нему суффикс принадлежности, и получается "говядин", в общеславянском — "говедин". Дальше, видимо, произошли семантические транспозиции, и получилась "говядина". Если мы это слово разложим на составляющие, то мы увидим корень gov и суффикс edo, а вот этот корень gov — это наследие индоевропейских языков, которое мы можем увидеть во всех языках мира. Например, cow – "корова" в английском, kov – "корова" в армянском", — объяснила она.

"У нас есть такое предположение, что поскольку на Руси быков не особо разводили, а все-таки разводили коров, то наименование govedo распространилось и на корову. И соответственно мясо коровы, которое было наиболее употребимо в пищу, а быков холили и лелеяли, оно и стало "говядиной", — рассказала эксперт.

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