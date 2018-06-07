Союз журналистов России будет содействовать легализации блогеров в стране

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) готов содействовать легализации в РФ профессии блогера, соответствующая специальность может появиться в российских вузах, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь СЖР Леонид Левин.
"Я думаю, что государство будет поддерживать (легализацию профессии). Я как секретарь Союза журналистов тоже считаю, что востребованность в легализации блогеров существует, и мы со стороны Союза журналистов готовы всячески этому содействовать", — заявил Левин журналистам.
Парламентарий также не исключил появления соответствующей специальности в российских вузах при условии, что она будет востребована. Как в то же время отметил Левин, легализацию профессии блогера должен поддержать Минтруд РФ, и добавил, что формализация блогерства влечет за собой не только соответствующие права, но и обязанности.