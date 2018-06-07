Врио губернатора Алтая направит зама в село, где якобы закрывают школу

БАРНАУЛ, 7 июн — РИА Новости. Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко после разговора с президентом России Владимиром Путиным во время прямой линии принял решение отправить своего заместителя в село Старая Суртайка и изучить вопрос о якобы закрытии школы, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

На прямую линию к Путину обратились жители села Старая Суртайка в Алтайском крае. Они рассказали, что местные власти собираются закрыть школу в их селе, в которой учатся и дети из соседних населенных пунктов, и высказали опасения, что вместе с закрытием школы "умрет село".

"Виктор Томенко принял решение направить в Красногорский район врио заместителя председателя правительства Надежду Капуру, которая изучит ситуацию и организует работу по подбору педагогических кадров для организации полноценного учебного процесса", — сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Ранее Томенко заявил, что не допустил закрытия школы.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>