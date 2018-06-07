Путин перед прямой линией изучал темы, волнующие граждан

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в рамках подготовки к прямой линии встречался с членами правительства и своей администрации по разным направлениям, обменивался с ними мнениями и изучал темы, по которым в основном поступали обращения россиян.

В этом году прямая линия с президентом России продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса.

"В целом понятно уже за несколько дней, что людей беспокоит. Ясно, что формулировки могут быть разные, но темы, которые людей беспокоят, уже понятны, известны. Не буду скрывать, я, конечно, перед тем, как сюда прийти, с коллегами встретился — с руководителями администрации по разным направлениям, с членами правительства. И вчера, и накануне тоже обменивались мнениями, смотрели, что, где и как складывается. Поэтому таким образом шла подготовка. Прозвучало сегодня в эфире все то, что в общем ожидалось", — сказал Путин журналистам после прямой линии.