МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко заверил президента России Владимира Путина во время прямой линии, что школу в селе Старая Суртайка закрывать не собирались.
Президент попросил прокомментировать ситуацию находящегося на связи врио губернатора края.
"Что касается школы, она у нас является филиалом. Она действительно малокомплектная, и есть вопросы по комплектованию преподавательским составом. Тем не менее речи о закрытии ее нет. Вероятно, какой-то сбой информации прошел на уровне тех муниципальных руководителей, которые собирались на сход и доводили информацию до жителей", — сказал Томенко.
По его словам, он только вникает в проблемы региона. "Но очень внимательно эту конкретную ситуацию с органами местного самоуправления, а главное – с жителями села проведу. И вопрос будет решен. У школы есть будущее, и у села тоже", — отметил врио губернатора.
Путин поблагодарил Томенко за ответ, а потом обратился к жителям села Старая Суртайка.
"У вас очень симпатичные ребятишки. Надеюсь, все будет хорошо, они будут учиться рядом с домом", — сказал президент.
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