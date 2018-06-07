Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко заверил президента России Владимира Путина во время прямой линии, что школу в селе Старая Суртайка закрывать не собирались.

На прямую линию к Путину обратились жители села Старая Суртайка в Алтайском крае. Они рассказали, что местные власти собираются закрыть школу в их селе, в которой учатся и дети из соседних населенных пунктов, и высказали опасения, что вместе с закрытием школы "умрет село".

Президент попросил прокомментировать ситуацию находящегося на связи врио губернатора края.

"Что касается школы, она у нас является филиалом. Она действительно малокомплектная, и есть вопросы по комплектованию преподавательским составом. Тем не менее речи о закрытии ее нет. Вероятно, какой-то сбой информации прошел на уровне тех муниципальных руководителей, которые собирались на сход и доводили информацию до жителей", — сказал Томенко.

По его словам, он только вникает в проблемы региона. "Но очень внимательно эту конкретную ситуацию с органами местного самоуправления, а главное – с жителями села проведу. И вопрос будет решен. У школы есть будущее, и у села тоже", — отметил врио губернатора.

Путин поблагодарил Томенко за ответ, а потом обратился к жителям села Старая Суртайка.

"У вас очень симпатичные ребятишки. Надеюсь, все будет хорошо, они будут учиться рядом с домом", — сказал президент.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>