Нельзя, чтобы люди покидали села из-за закрытия школ, заявил Путин

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Необходимо обеспечить, чтобы люди не покидали села, учитывая, что при закрытии малокомплектных школ умирает и село, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

В ходе прямой линии к Путину обратились жители поселка Старая Суртайка Алтайского края с просьбой не закрывать школу, где учатся 47 детей.

Путин подтвердил, что малокомплектные школы довольно затратны. "Потому что на то, чтобы содержать здание, преподавательский состав, нужно тратить определенное количество средств, которые в таком объеме могли бы быть израсходованы и на школы, где учатся не 40-50 человек, а сотня или две сотни", — сказал он.

"Но, и вот я об этом много раз сказал, вот сейчас мои собеседники сказали очень правильную и, можно сказать, ключевую вещь: школа закрывается — поселок, село умирает, а мы должны обеспечить, чтобы у нас люди не покидали (села), особенно в таких регионах как Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток", — заявил президент, добавив, что село должно быть живым и иметь перспективы развития.

Он также напомнил, что создаются спецпрограммы. "У нас целые программы созданы сейчас по развитию школьного дела, в том числе и по приобретению транспорта в рамках программы "Школьный автобус", где мы предполагаем выделить, по-моему, из федерального бюджета только миллиард 700 миллионов рублей", — добавил президент

Комментируя возможное закрытие школы, президент отметил, что "проблема в целом понятна, это не единственный случай подобного рода".

"Мы все время говорим о проблеме малокомплектных школ… 47 человек — это, между прочим, не такая уж малокомплектная школа. 47 человек — это достаточно много учеников. Насколько я понимаю, вопрос – в техническом состоянии школы и в укомплектовании школы преподавательскими кадрами", — сказал он и обратился к исполняющему обязанности губернатора Алтайского края Виктору Томенко, чтобы тот помог сохранить школу в Старой Суртайке.