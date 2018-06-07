В ходе прямой линии Путин ответил на 73 вопроса

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на 73 вопроса.

В этом году прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений.

В основном вопросы, которые задавали главе государства, касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта. Президенту также задавали необычные вопросы о деятельности блогеров, закрытии некоторых социальных сетей, криптовалюте, его преемнике, вере в бога и другие.

Из общего количества вопросов 19 мужчин и 13 женщин, которые представились, смогли лично задать свои вопросы. Ведущие прямой линии зачитали чуть меньше 30 вопросов и обращений граждан. На остальные вопросы без указания авторов Путин ответил по своему желанию.

Прямые включения велись из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Керчи, Ростовской, Владимирской областей, Ставропольского, Алтайского края, Курчатовского института, Крымского моста. Свои вопросы задали также жители Московской области, Томска, Курска, Уссурийска, Санкт-Петербурга, Якутии и других. Что касается зарубежных стран, то президент ответил на вопросы граждан из Китая, Латвии.

Из общего числа семь вопросов задали волонтеры, работавшие над обработкой и анализом обращений. Они суммировали поступившие вопросы и задавали в обобщенном виде Путину. Шесть из семи волонтеров – женщины.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>