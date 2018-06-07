Прямая линия с Путиным продолжалась 4 часа и 20 минут

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продлилась 4 часа 20 минут.

Мероприятие началось в 12.06 мск, когда президент вошел в зал. Глава государства ответил на самые различные вопросы, которые интересовали россиян.

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая — состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда Путину поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то, что эфир длился около 2,5 часов, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов. Президент пообещал россиянам, что и впредь будет отвечать на их вопросы в прямом эфире. Ко второй прямой линии в 2002 году россияне задали президенту уже около 1,5 миллиона вопросов.

Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года, которая продлилась 4 часа 47 минут.

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