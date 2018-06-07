Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн – РИА Новости. Блогер из Челябинска Наталья Краснова, которой во время прямой линии сделал комплимент президент РФ Владимир Путин, рассказала РИА Новости, что секрет ее красоты — в том, что она счастлива.

Краснова обратилась к президенту во время прямой линии, рассказала, что она кандидат наук, но работает блогером, и спросила, когда блогинг станет настоящей профессией. Президент уточнил, сколько лет Наталье, и, услышав ответ — 38 лет, отметил, что она хорошо выглядит.

"Секрет красоты – я счастлива. Какой секрет?" — сказала Краснова, отвечая на вопрос РИА Новости.

Она рассказала, что воспитывает двоих сыновей одна. "Я работаю в школе педагогом-организатором для души. Но деньги зарабатываю блогерством", — пояснила Краснова.

Она уточнила, что закончила Челябинский государственный педагогический университет по специальности учитель начальных классов и английского языка.

Наталья Краснова – известный челябинский блогер, на ее аккаунт в Instagram подписаны более 1,7 миллиона человек. Также она участница проекта "ComedyБатл", "Смех без правил", "Не спать" на ТНТ.

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