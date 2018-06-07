Путин прокомментировал финансирование Газпромом "Эха Москвы"

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Финансирование "Газпромом" "Эха Москвы" при невмешательстве в редакционную политику радиостанции свидетельствует о свободе прессы в России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Один из пользователей, которые присылали вопросы для прямой линии с президентом, спросил, когда госкомпания прекратит финансирование "Эха Москвы".

"Ну, имеется в виду "Газпром", наверное", — предположил Путин и добавил, что в сообщении "речь идет о предателях и так далее".

"Я сейчас не буду ничего комментировать, но "Газпром" действительно финансирует эту компанию и не вмешивается в редакционную политику. Это в том числе свидетельствует о том, что мы уделяем внимание тому, что называется свободой прессы. Хотя, я согласен, очень многие вещи требуют внимательной очень фильтрации, которые там пропагандируются", — заявил Путин.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>