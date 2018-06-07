Врио ивановского губернатора встретится с семьей, обратившейся к президенту

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский во время подключения на прямой линии пообещал президенту России Владимиру Путину встретиться с многодетной семьей из Иваново, чтобы оказать поддержку.

На прямую линию к президенту обратилась многодетная семья Верховских из Иваново с просьбой пересмотреть возможность претендовать на снижение процентной ставки до 6% по ипотеке всем семьям, в которых родился второй и последующие дети. Сейчас на подобную меру могут рассчитывать только семьи, где родился третий ребенок.

Путин пообещал помочь с решением этого вопроса, а затем попросил прокомментировать ситуацию врио губернатора Ивановской области и поддержать многодетные семьи в регионах.

"На ситуацию семьи Дмитрия (Верховского) мы обратим и последим, потому что Дмитрий сказал про ставку, она достаточно высокая. Банки дают чуть ниже, чем 13%. Я с Дмитрием обязательно встречусь. Посмотрим, как в целом можно поддержать такие семьи", — сказал Воскресенский.

По его словам, в целом в регионе на 30% по итогам первого квартала (в сравнении с тем же периодом прошлого года) вырос объем ипотечного кредитования, также увеличилась площадь вводимого жилья, под контролем находятся проблемы дольщиков.

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