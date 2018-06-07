МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилила контроль за ценами на бензин в регионах и возбудила несколько антимонопольных дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
18.3%Более десяти тысяч рублей
32.0%От пяти до десяти тысяч
32.3%До пяти тысяч
17.4%Не пользуюсь автомобилем
Ведомство выдало семь предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства, производителям направили рекомендации о необходимости соблюдения правил поведения на рынке.
"Мониторинг цен на бензин и антимонопольный контроль на рынке нефтепродуктов – постоянный приоритет ФАС России. Служба проводит ежедневный мониторинг оптовых и розничных цен во всех регионах. Результаты мониторинга в оперативном режиме докладываются курирующему вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Козаку", — добавили в ФАС.
Рост цен на топливо
В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты.
Уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр.
На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.
Обращение к президенту
В четверг в ходе прямой линии Владимиру Путину задали вопрос о причинах роста цен на бензин. Президент назвал сложившуюся ситуацию недопустимой.
Также Путин обратился к ответственным за ситуацию чиновникам. Министр энергетики Александр Новак заверил, что рост остановлен, чему поспособствовали срочные фискальные меры.