ФАС усилила контроль за ценами на бензин в регионах

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилила контроль за ценами на бензин в регионах и возбудила несколько антимонопольных дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

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Уточняется, что особый контроль введен на Дальнем Востоке.

Ведомство выдало семь предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства, производителям направили рекомендации о необходимости соблюдения правил поведения на рынке.

"Мониторинг цен на бензин и антимонопольный контроль на рынке нефтепродуктов – постоянный приоритет ФАС России. Служба проводит ежедневный мониторинг оптовых и розничных цен во всех регионах. Результаты мониторинга в оперативном режиме докладываются курирующему вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Козаку", — добавили в ФАС.

Рост цен на топливо

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты.

По данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом. Год назад за аналогичный период рост составлял 4,9%.

Уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр.

На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.

Обращение к президенту

В четверг в ходе прямой линии Владимиру Путину задали вопрос о причинах роста цен на бензин. Президент назвал сложившуюся ситуацию недопустимой.

По словам главы государства, рост цен связан с неудачными действиями правительства. "Надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергообеспечения", — сказал он.

Также Путин обратился к ответственным за ситуацию чиновникам. Министр энергетики Александр Новак заверил, что рост остановлен, чему поспособствовали срочные фискальные меры.

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