На прямую линию с Путиным поступило более 2,3 миллиона обращений

Сотрудницы колл-центра во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным

Сотрудницы колл-центра во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Количество обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, превысило 2,3 миллиона, сообщили РИА Новости организаторы.

Прямая линия началась в полдень.

"По состоянию на 13.30 (поступило) звонков — 1333396, СМС — 525912, MMS — 56673", — отмечается в сообщении.

На сайт поступило 246,5 тысячи вопросов. Также через специальные приложения поступило более 18 тысяч видео, более 61 тысячи текстовых вопросов, почти 63 тысячи вопросов через социальные сети, уточнили организаторы.

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