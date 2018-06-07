В СПЧ предложили объявить амнистию к юбилею Конституции

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Президентский совет по правам человека (СПЧ) предлагает объявить в этом году в России амнистию к 25-летию Конституции РФ, правозащитники попросят президента Владимира Путина поддержать эту инициативу, заявил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Пользователь соцсетей в ходе прямой линии Путина в четверг спросил главу государства, сохранится ли традиция объявлять амнистию после инаугурации президента. Путин в ответ отметил, что в стране нет такой традиции, и заявил, что объявление амнистий должно быть вызвано не внешними, а внутренними и объективными причинами.

"В России, действительно, не было такой традиции — объявлять амнистию в связи с избранием президента. Эта традиция существует во Франции и касается исключительно административной амнистии за нарушение правил дорожного движения, так что задававший вопрос немного перепутал", — сказал Федотов.

Он отметил, что совет как раз выступает за то, чтобы создать такую традицию, а именно — объявлять в связи с избранием президента и Госдумы административную амнистию за нарушение правил дорожного движения и миграционных правил.

"Пока же у нас существует традиция объявлять амнистию раз в два-три года в связи с годовщиной того или иного исторического события, например, юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Но в нынешнем году есть прекрасный повод для объявления амнистии — 25 лет Конституции РФ, и мы, конечно, будем просить президента поддержать такую инициативу", — сообщил глава СПЧ.

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