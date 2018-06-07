МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Законопроект о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации находится на рассмотрении Госдумы второй год, так как были назначены дополнительные консультации для его обсуждения, при этом инициатива была поддержана комитетом ГД по труду и соцполитике, сообщил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов.

"На Совете Думы он был перенесен для дополнительных консультаций. Я думаю, что мы после праздников должны будем вернуться к нему. В весеннюю сессию, я думаю, его судьба будет до конца определена… Были вопросы со стороны работодателей. Но комитет взвесил все за и против, и этот законопроект поддержал", — сказал Нилов.

Он также отметил, что диспансеризация является главным средством в борьбе с заболеваниями, так как помогает работать на их предупреждение. Именно поэтому, по его словам, этот законопроект, нашел поддержку парламентариев.

Проект поправок в Трудовой кодекс был внесен на рассмотрение Госдумы в 2016 году депутатами Андреем Исаевым и Николаем Герасименко. Как отмечают авторы, проект направлен на повышение доступности всеобщей диспансеризации населения для работающих россиян.

Согласно пояснительной записке к документу, сейчас работающим гражданам зачастую бывает затруднительно пройти диспансеризацию в связи с тем, что работодатели не идут им навстречу и не отпускают их в рабочее время в медицинские учреждения. Отмечается, что из-за этого не все россияне, у которых есть право на диспансеризацию, действительно в ней участвуют.

Комитеты Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также по охране здоровья в апреле 2018 года рекомендовали нижней палате принять в первом чтении проект закона. При этом правительство инициативу не поддержало.