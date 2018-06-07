МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Законопроект о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации находится на рассмотрении Госдумы второй год, так как были назначены дополнительные консультации для его обсуждения, при этом инициатива была поддержана комитетом ГД по труду и соцполитике, сообщил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов.
Он также отметил, что диспансеризация является главным средством в борьбе с заболеваниями, так как помогает работать на их предупреждение. Именно поэтому, по его словам, этот законопроект, нашел поддержку парламентариев.
Проект поправок в Трудовой кодекс был внесен на рассмотрение Госдумы в 2016 году депутатами Андреем Исаевым и Николаем Герасименко. Как отмечают авторы, проект направлен на повышение доступности всеобщей диспансеризации населения для работающих россиян.
Комитеты Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также по охране здоровья в апреле 2018 года рекомендовали нижней палате принять в первом чтении проект закона. При этом правительство инициативу не поддержало.