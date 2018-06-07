Песков объяснил, почему ведущими прямой линии стали двое мужчин

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к организаторам "Прямой линии с Владимиром Путиным" вопрос, почему в этом году в качестве основных ведущих выступают только мужчины.

"Это выбор каналов. Думаю, главным образом, критерий — опыт", — сказал Песков РИА Новости.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" началась чуть больше получаса назад. Она транслируется в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

С 2001 года основными ведущими "прямой линии" всегда были мужчина и женщина. В прошлом году это были Дмитрий Борисов и Татьяна Ремезова, в 2016 году — Евгений Рожков и Валерия Кораблева. В этом году в студии за столом-подковой с президентом сидят журналист ВГТРК Андрей Кондрашов и телеведущий Первого канала Кирилл Клейменов. Еще одна новация этой "прямой линии" — новый формат: в студии нет зрителей.

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