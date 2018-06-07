Путин заявил об устойчивом росте доходов россиян

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия вышла на устойчивый рост доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Один из важнейших показателей: у нас продолжает расти продолжительность жизни, первое. И второе — мы все-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан", — сказал Путин.

"Заработные платы выросли на 1,9%, а реальные доходы населения — на 3,8%. Тоже разные цифры эксперты приводят, если "вычистить" дополнительные выплаты для пенсионеров в размере 5 тысяч рублей, которые были сделаны в конце прошлого года, то это будет как раз 3,8%", — добавил президент.

"Конечно, я сразу хочу сказать и оговориться, чтобы наши уважаемые зрители, слушатели это услышали еще раз — конечно, это не каждый человек на себе ощущает, но в целом это абсолютно объективная статистика, и это так оно и есть", — отметил Путин.

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