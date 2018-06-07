Совфед поддержит закон о выходном для диспансеризации

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Совет Федерации готов поддержать поправки в Трудовой кодекс РФ, предусматривающие предоставление раз в три года одного выходного дня для россиян на прохождение диспансеризации, заявил РИА Новости глава социального комитета СФ Валерий Рязанский.

Документ находится в Госдуме, в первом чтении может быть рассмотрен 14 июня.

"Мы готовы поддержать закон, эта идея давно обсуждается", — сказал Рязанский.

По его словам, главное, чтобы тема профилактики стала во главе угла. "Не только лечение, а именно профилактика, изначально", — пояснил он.

По мнению сенатора, это очень хорошая тема, "нужно, чтобы работодатели были задействованы в системе бережного отношения к работнику".

Рязанский полагает, что главный вопрос, который будет обсуждаться, — за чей счет будет оплачиваться такой выходной. "Я считаю, что за счет работодателя, тем более что часто в его лице выступает государство", — добавил он.

Законодатель затруднился сказать, как быстро документ может пройти Госдуму. "Скорее всего, этот закон будет обсуждаться в рамках трехсторонней комиссии, чтобы понять, как к нему относится бизнес", — пояснил он.

"Наша главная задача – привить системный контроль у граждан за состоянием своего здоровья", — сказал Рязанский.