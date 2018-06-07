В Роспотребнадзор поступило более 185 тысяч обращений за полгода

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Более 185 тысяч обращений обработали специалисты территориальных органов Роспотребнадзора и сотрудники центров по консультированию потребителей за первое полугодие 2018 года, сообщается на сайте ведомства.

"Более 185 тысяч консультаций провели специалисты территориальных органов Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации и эксперты центров по консультированию потребителей", — говорится в сообщении.

Как отмечается, консультирование проводилось на личном приеме, по телефонам, через мессенджеры, в многофункциональных центрах оказания государственных услуг, а также в торговых центрах крупных городов. По данным Роспотребнадзора, на телефоны горячих линий поступило более 118 тысяч обращений, касающихся эпидемиологической безопасности. Более 43 тысяч консультаций предоставлено по вопросам защиты прав потребителей, около 24 тысяч обращений касалось гигиены питания, а также гигиены детей и подростков.