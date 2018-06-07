РЖД добавят в меню "Сапсанов" блюда стран-участниц ЧМ по футболу

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. РЖД добавят в меню высокоскоростных поездов "Сапсан" блюда стран-участниц Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России, сообщили РИА Новости в компании.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

"В дни проведения матчей с 14 по 26 июня в поездах "Сапсан" будет организована акция "Поддержим команды участников Чемпионата мира по футболу 2018". В вагоне-бистро будут представлены блюда кухонь народов мира – русской, французской, ближневосточной и восточно-европейской – в зависимости от того, какие команды будут играть", — сообщили в РЖД.

Так, например, по словам собеседника агентства, 14 июня на рейсах №761/774 пассажиры смогут приобрести в баре-бистро блюда русской кухни. В этот день в Москве состоится матч Россия – Саудовская Аравия.

На тех же рейсах 15 июня, будут представлены блюда ближневосточной кухни. В этот день состоятся сразу два матча: Марокко — Иран в Санкт-Петербурге и Египет — Уругвай в Екатеринбурге, рассказали в РЖД.

Презентация меню пройдёт в четверг на Ленинградском вокзале Москвы.