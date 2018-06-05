Сенаторы возьмут на контроль безопасность детского отдыха

Дети на прогулке в Международном детском центре Артек в Крыму. Архивное фото

Дети на прогулке в Международном детском центре Артек в Крыму. Архивное фото

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Сенаторы возьмут на контроль безопасность детского летнего отдыха в этом году, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы в прошлом году мониторили, ситуация (с безопасностью отдыха – ред.) была существенно лучше. В этом году сенаторы также в каждом регионе продолжат мониторинг организации летней оздоровительной кампании отдыха детей", — сказала Матвиенко журналистам в Севастополе.

По ее словам, осенью, по итогам оздоровительной летней кампании, будет предоставлен общий доклад.

"Вопросы здоровья детей и безопасности – это самый главный вопрос", — подчеркнула Матвиенко.