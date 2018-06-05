В Госдуму внесли проект об отмене военных кафедр в вузах

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене военных кафедр в вузах, следует из распоряжения, размещенного на сайте кабмина.

Сейчас военная подготовка в вузах проводится в учебных центрах, на военных кафедрах и факультетах военного обучения.

Все эти структурные подразделения предлагается заменить едиными учебными центрами. Отмечается, что это позволит эффективнее использовать "учебно-материальную базу, вооружение и военную технику".

В пояснении к распоряжению подчеркивается, что цель законопроекта — повысить эффективность обучения по направлениям военной подготовки. Предполагается, что создание центров не приведет к увеличению числа студентов военных специальностей.

При рассмотрении законопроекта в Госдуме и Совете Федерации представителем правительства назначен статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.

Правительство одобрило законопроект на заседании 30 мая.