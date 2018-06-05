Права и статус РАН понижаться не будут, заявила Голикова

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Никаких действий, понижающих права и статус Российской академии науки, предприниматься не будет, заявила курирующая науку в правительстве РФ вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на президиуме РАН

"Я думаю, что не должно быть никакого беспокойства по поводу статуса Российской академии наук. Президент (России) статус Российской академии наук подтвердил. Никакие действия, которые ущемляют права и интересы Российской академии наук и учреждений Российской академии наук, которые вы возглавляете, вас беспокоить не должны", — сказала Голикова.

Голикова добавила, что если у РАН будут возникать какие-либо вопросы по этому поводу, она готова их обсуждать с руководством Академии наук.

Также, по словам Голиковой, сохраняется правило "двух ключей" в управлении российской фундаментальной наукой. Речь идет о том, что соответствующие решения в этой области принимаются Российской академией наук и вновь созданным министерством науки и высшего образования.