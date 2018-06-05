Права и статус РАН понижаться не будут, заявила Голикова

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Никаких действий, понижающих права и статус Российской академии науки, предприниматься не будет, заявила курирующая науку в правительстве РФ вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на президиуме РАН
Голикова добавила, что если у РАН будут возникать какие-либо вопросы по этому поводу, она готова их обсуждать с руководством Академии наук.
Также, по словам Голиковой, сохраняется правило "двух ключей" в управлении российской фундаментальной наукой. Речь идет о том, что соответствующие решения в этой области принимаются Российской академией наук и вновь созданным министерством науки и высшего образования.