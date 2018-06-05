В Ульяновске похоронное бюро замостило тропинку надгробными плитами

САМАРА, 5 июн — РИА Новости. Тротуар на улице Радищева в Ульяновске частично вымостили фрагментами надгробных плит, это сделало похоронное бюро, которое таким образом решило облагородить территорию вокруг себя, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города.

"В районе улицы Радищева за северным трамвайным депо есть земляная тропинка, здесь располагаются различные объекты бизнеса, среди которых похоронная контора, которая изготавливает надгробные плиты. Ее представители и замостили эту тропинку, но при этом четыре куска брусчатки содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни", — сказал собеседник агентства.

По его словам, формально предприниматель, замостивший тротуар фрагментами надгробных плит, ничего не нарушил. Выехавшие на место представители администрации Ульяновска провели с ним профилактическую беседу, после чего плиты, содержавшие фрагменты надгробных плит, были зашлифованы.