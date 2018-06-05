В Ульяновске похоронное бюро замостило тропинку надгробными плитами

САМАРА, 5 июн — РИА Новости. Тротуар на улице Радищева в Ульяновске частично вымостили фрагментами надгробных плит, это сделало похоронное бюро, которое таким образом решило облагородить территорию вокруг себя, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города.
По его словам, формально предприниматель, замостивший тротуар фрагментами надгробных плит, ничего не нарушил. Выехавшие на место представители администрации Ульяновска провели с ним профилактическую беседу, после чего плиты, содержавшие фрагменты надгробных плит, были зашлифованы.
Это Ульяновск сегодня. Тротуар из надгробных плит.— Krychek (@Krychek5) 4 июня 2018 г.
Стильно. Модно. По-русски. pic.twitter.com/1ixWKpVK4n