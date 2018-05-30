РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Депутат из Петербурга предложил решение проблемы с "мостом глупости"

14:3030.05.2018
08963
© Фото : Городская сеть информирования и взаимопомощи "Мегаполис"На месте ДТП на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге. Архивное фотоНа месте ДТП на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© Фото : Городская сеть информирования и взаимопомощи "Мегаполис"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев заявил, что обратился к вице-губернатору Игорю Албину с предложением решения проблемы "моста глупости" на Софийской улице, под которым постоянно застревают "Газели".

Газель на месте ДТП. 27 мая 2018
© Фото : Городская сеть информирования и взаимопомощи "Мегаполис"
В Петербурге под "мостом глупости" застряла 150-я "газель"
Трехпролетный путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги построили в 2011 году. В учреждении "Мостотрест" ранее заявляли, что он полностью оборудован всеми предупреждающими знаками, в том числе ограничивающим высоту проезжающего транспорта до 2,7 метра. Местные власти установили перед мостом дополнительные информационные щиты, призывающие обратить внимание на допустимые габариты машин. Кроме того, путепровод планируют полностью или частично покрасить светоотражающей краской, чтобы сделать его более заметным для водителей. Недавно под мостом застряла 150-я по счету "Газель".

"Нужны дополнительные меры. Про этот "мост глупости" пишут месяцами, но ничего не меняется. Знак, который там размещен, не работает. А мы должны сделать так, чтобы предупреждения работали", — сказал депутат РИА Новости в среду.

Парламентарий предложил вначале оборудовать подъезд к мосту подвесными ограничителями высоты, предупреждающими водителей о превышении допустимой высоты автомобиля. Полным решением проблемы моста депутат считает углубление дорожного покрытия под мостом.

"Однако на такие работы понадобится несколько лет, поэтому для начала необходимо сделать подвесные ограничители", — добавил собеседник агенства.

У этого моста есть аккаунт в Twitter, где ведется подсчет автомобилей, чьи водители оказались недостаточно внимательны. Ряд аварий на "мосту глупости" могут не фиксироваться ГИБДД, поскольку водители, задев мост, уезжают с места происшествия.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена