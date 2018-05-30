Депутат из Петербурга предложил решение проблемы с "мостом глупости"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев заявил, что обратился к вице-губернатору Игорю Албину с предложением решения проблемы "моста глупости" на Софийской улице, под которым постоянно застревают "Газели".
"Нужны дополнительные меры. Про этот "мост глупости" пишут месяцами, но ничего не меняется. Знак, который там размещен, не работает. А мы должны сделать так, чтобы предупреждения работали", — сказал депутат РИА Новости в среду.
Парламентарий предложил вначале оборудовать подъезд к мосту подвесными ограничителями высоты, предупреждающими водителей о превышении допустимой высоты автомобиля. Полным решением проблемы моста депутат считает углубление дорожного покрытия под мостом.
"Однако на такие работы понадобится несколько лет, поэтому для начала необходимо сделать подвесные ограничители", — добавил собеседник агенства.
У этого моста есть аккаунт в Twitter, где ведется подсчет автомобилей, чьи водители оказались недостаточно внимательны. Ряд аварий на "мосту глупости" могут не фиксироваться ГИБДД, поскольку водители, задев мост, уезжают с места происшествия.