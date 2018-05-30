Депутат из Петербурга предложил решение проблемы с "мостом глупости"

На месте ДТП на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге. Архивное фото

На месте ДТП на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев заявил, что обратился к вице-губернатору Игорю Албину с предложением решения проблемы "моста глупости" на Софийской улице, под которым постоянно застревают "Газели".

Трехпролетный путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги построили в 2011 году. В учреждении "Мостотрест" ранее заявляли, что он полностью оборудован всеми предупреждающими знаками, в том числе ограничивающим высоту проезжающего транспорта до 2,7 метра. Местные власти установили перед мостом дополнительные информационные щиты, призывающие обратить внимание на допустимые габариты машин. Кроме того, путепровод планируют полностью или частично покрасить светоотражающей краской, чтобы сделать его более заметным для водителей. Недавно под мостом застряла 150-я по счету "Газель".

"Нужны дополнительные меры. Про этот "мост глупости" пишут месяцами, но ничего не меняется. Знак, который там размещен, не работает. А мы должны сделать так, чтобы предупреждения работали", — сказал депутат РИА Новости в среду.

Парламентарий предложил вначале оборудовать подъезд к мосту подвесными ограничителями высоты, предупреждающими водителей о превышении допустимой высоты автомобиля. Полным решением проблемы моста депутат считает углубление дорожного покрытия под мостом.

"Однако на такие работы понадобится несколько лет, поэтому для начала необходимо сделать подвесные ограничители", — добавил собеседник агенства.

У этого моста есть аккаунт в Twitter, где ведется подсчет автомобилей, чьи водители оказались недостаточно внимательны. Ряд аварий на "мосту глупости" могут не фиксироваться ГИБДД, поскольку водители, задев мост, уезжают с места происшествия.