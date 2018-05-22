ВЦИОМ: 37% россиян ожидают, что новое правительство будет работать лучше

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более трети (37%) россиян ждут позитивных изменений в работе нового состава правительства, около половины считают, что кабмин будет работать примерно так же, как прежде, только 3% граждан ожидают ухудшения, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Все-таки большинство у нас оптимисты: 37% полагают, что работать оно будет лучше, 49% — что примерно так же, как сейчас, и только 3% ожидают от нового состава правительства работы худшей, чем предыдущее правительство сработало", — сказал Федоров во вторник в интервью радиостанции "Вести FM".

Таким образом, отметил он, главная эмоция, наиболее часто проявляющаяся в обществе, это надежда — "надеемся, что новое правительство сработает не хуже, а то и лучше". По словам гендиректора ВЦИОМ, кредит доверия у нового кабмина есть, он основан и на уважении к премьеру Дмитрию Медведеву, и на поддержке нового правительства президентом РФ Владимиром Путиным.

Что касается оценок деятельности предыдущего правительства во главе с Медведевым, порядка 54% россиян оценили его "определенно положительно" или "скорее положительно", рассказал Федоров. Негативно работу старого кабмина оценивают, по данным ВЦИОМ, 38% граждан.

"Немало, но баланс опять-таки позитивный. Есть, конечно, большой разброс между россиянами, симпатизирующими различным партиям. Если брать, скажем, сторонников коммунистов, то здесь позитивно оценили работу правительства Медведева только 22%, а 71% — негативно", — добавил социолог.

Среди сторонников "Единой России" оценки диаметрально противоположные, продолжил он, три четверти (75%) позитивно оценили работу предыдущего кабмина, а 18% — негативно.

Федоров отметил, что о главе нового правительства знает подавляющее большинство россиян, только 8% сказали, что впервые в ходе опроса ВЦИОМ услышали о переназначении Медведева.

Социологи также попросили респондентов оценить Медведева, выбрав одно из предложенной пары альтернативных суждений: "71% полагают, что он компетентный и умный политик и чиновник, а недалеким или ни в чем не разбирающимся считают его только 15%", рассказал Федоров.

Также интервьюеры ВЦИОМ попросили участников высказать мнение о том, удалось или не удалось Медведеву создать свою команду. Как показал опрос, почти половина респондентов считает, что ему удалось собрать вокруг себя людей, которым он полностью доверяет и на которых опирается в своей работе (9% сказали, что "безусловно удалось", еще 40% — "скорее удалось").

"То есть каждый второй полагает, что правительство — это команда, причем команда Медведева, в том числе, а не только Путина. Тех, кто критично оценивает, мы зафиксировали порядка 23%, то есть каждый четвертый не видит у Медведева какой-то команды", — сказал гендиректор ВЦИОМ.