РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

ВЦИОМ: 37% россиян ожидают, что новое правительство будет работать лучше

Сюжет:
"Общественные мнения" (375)
22:4222.05.2018
(обновлено: 22:43 22.05.2018)
011913
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВид на Дом правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фотоВид на Дом правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более трети (37%) россиян ждут позитивных изменений в работе нового состава правительства, около половины считают, что кабмин будет работать примерно так же, как прежде, только 3% граждан ожидают ухудшения, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Вид на Дом правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Эксперты: в новое правительство вошли технократы для решения задач Путина
"Все-таки большинство у нас оптимисты: 37% полагают, что работать оно будет лучше, 49% — что примерно так же, как сейчас, и только 3% ожидают от нового состава правительства работы худшей, чем предыдущее правительство сработало", — сказал Федоров во вторник в интервью радиостанции "Вести FM".

Таким образом, отметил он, главная эмоция, наиболее часто проявляющаяся в обществе, это надежда — "надеемся, что новое правительство сработает не хуже, а то и лучше". По словам гендиректора ВЦИОМ, кредит доверия у нового кабмина есть, он основан и на уважении к премьеру Дмитрию Медведеву, и на поддержке нового правительства президентом РФ Владимиром Путиным.

Дом Правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВЦИОМ выяснил, кому россияне больше всего доверяют в правительстве
Что касается оценок деятельности предыдущего правительства во главе с Медведевым, порядка 54% россиян оценили его "определенно положительно" или "скорее положительно", рассказал Федоров. Негативно работу старого кабмина оценивают, по данным ВЦИОМ, 38% граждан.

"Немало, но баланс опять-таки позитивный. Есть, конечно, большой разброс между россиянами, симпатизирующими различным партиям. Если брать, скажем, сторонников коммунистов, то здесь позитивно оценили работу правительства Медведева только 22%, а 71% — негативно", — добавил социолог.

Город Череповец
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Почти 90% россиян считают, что стране нужны преобразования, выяснил ВЦИОМ
Среди сторонников "Единой России" оценки диаметрально противоположные, продолжил он, три четверти (75%) позитивно оценили работу предыдущего кабмина, а 18% — негативно.

Федоров отметил, что о главе нового правительства знает подавляющее большинство россиян, только 8% сказали, что впервые в ходе опроса ВЦИОМ услышали о переназначении Медведева.

Социологи также попросили респондентов оценить Медведева, выбрав одно из предложенной пары альтернативных суждений: "71% полагают, что он компетентный и умный политик и чиновник, а недалеким или ни в чем не разбирающимся считают его только 15%", рассказал Федоров.

Дом правительства РФ. Архивное фото
© Fotolia / anshar73
Правительство технократов: политологи оценили новый состав кабмина
Также интервьюеры ВЦИОМ попросили участников высказать мнение о том, удалось или не удалось Медведеву создать свою команду. Как показал опрос, почти половина респондентов считает, что ему удалось собрать вокруг себя людей, которым он полностью доверяет и на которых опирается в своей работе (9% сказали, что "безусловно удалось", еще 40% — "скорее удалось").

"То есть каждый второй полагает, что правительство — это команда, причем команда Медведева, в том числе, а не только Путина. Тех, кто критично оценивает, мы зафиксировали порядка 23%, то есть каждый четвертый не видит у Медведева какой-то команды", — сказал гендиректор ВЦИОМ.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена