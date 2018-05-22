В РЖД предложили вносить дебоширов в черные списки

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. РЖД предложили вносить железнодорожных дебоширов в черный список на год, после чего снимать ограничения. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Нужны ли черные списки дебоширов в поездах и автобусах? Конечно, поездки станут безопаснее

Это слишком жесткая мера, достаточно просто снимать нарушителей с поезда или рейса

Нет, это будет нарушением прав пассажиров Результаты 77.3% Конечно, поездки станут безопаснее

17.6% Это слишком жесткая мера, достаточно просто снимать нарушителей с поезда или рейса

5.1% Нет, это будет нарушением прав пассажиров Все опросы Голосовать

Соответствующие предложения уже подготовлены, но еще требуют доработки.

"Иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и у человека нет другой альтернативы. Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае. Такие моменты необходимо законодательно прописать", — пояснил Белозеров.

В РЖД пока не могут назвать сроки введения этой меры.

История черных списков



В декабре Владимир Путин одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять черные списки дебоширов и отказывать им в перевозке.

За месяц до этого президент посетил ремонтно-экипировочное депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская". Одна из проводниц спросила Путина, можно ли применять аналогичное наказание для пассажиров поездов. Глава государства не исключил такую возможность.

Идея ввести черные списки пассажиров поездов заинтересовала Общероссийское объединение пассажиров, которое уже в январе предложило ввести эту меру в поездах и автобусах дальнего следования.

Наказания для транспортных дебоширов

В марте Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте. "Транспортным хулиганам" теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, то максимальное наказание — лишение свободы на семь лет. Если хулиганские действия совершены с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, — до восьми лет лишения свободы.

Также УК пополнился новой статьей, устанавливающей ответственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. В первую очередь речь идет о "зацеперах" и хулиганах, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов. Максимальное наказание за это — лишения свободы на два года.

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