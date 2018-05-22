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Общество

В РЖД предложили вносить дебоширов в черные списки

09:4122.05.2018
(обновлено: 10:41 22.05.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПоезда. Архивное фотоПоезда. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. РЖД предложили вносить железнодорожных дебоширов в черный список на год, после чего снимать ограничения. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Нужны ли черные списки дебоширов в поездах и автобусах?
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    Нет, это будет нарушением прав пассажиров
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Соответствующие предложения уже подготовлены, но еще требуют доработки.

"Иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и у человека нет другой альтернативы. Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае. Такие моменты необходимо законодательно прописать", — пояснил Белозеров.

В РЖД пока не могут назвать сроки введения этой меры.

История черных списков

В декабре Владимир Путин одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять черные списки дебоширов и отказывать им в перевозке.

Пассажирский поезд. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Дочка" РЖД готовит предложение о "черных списках" пассажиров
За месяц до этого президент посетил ремонтно-экипировочное депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская". Одна из проводниц спросила Путина, можно ли применять аналогичное наказание для пассажиров поездов. Глава государства не исключил такую возможность.

Идея ввести черные списки пассажиров поездов заинтересовала Общероссийское объединение пассажиров, которое уже в январе предложило ввести эту меру в поездах и автобусах дальнего следования.

Наказания для транспортных дебоширов

В марте Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте. "Транспортным хулиганам" теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Питерские электричкеры
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Мягкой посадки: зацеперам и авиадебоширам грозит тюрьма
Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, то максимальное наказание — лишение свободы на семь лет. Если хулиганские действия совершены с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, — до восьми лет лишения свободы.

Также УК пополнился новой статьей, устанавливающей ответственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. В первую очередь речь идет о "зацеперах" и хулиганах, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов. Максимальное наказание за это — лишения свободы на два года.

Полный текст интервью читайте здесь >>

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