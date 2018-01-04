В России предложили ввести черные списки дебоширов в поездах и автобусах

Молодые люди у пассажирского поезда на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги

Молодые люди у пассажирского поезда на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров предложило ввести черные списки дебоширов в поездах и автобусах дальнего следования, сообщает RT. Инициативу направили в комитет Госдумы по транспорту и строительству.

Как пояснил зампред организации Илья Зотов, речь идет о поездах и автобусах международного и междугороднего сообщения, где для покупки билета необходим паспорт.

"Такие профилактические меры, прописанные в законе, смогут защитить пассажиров от нарушения порядка со стороны их попутчиков. Это позволит людям активнее пользоваться общественным транспортом на больших расстояниях, где будут обеспечены комфорт и безопасность маршрута", — считает Зотов.

По мнению авторов инициативы, решение о создании черного списка должен принимать перевозчик. Предлагаются и ограничительные нормы: например, если до пункта назначения можно добраться лишь одним видом транспорта, перевозчик не вправе отказать указанному в списках "дебоширу".

В Госдуме заявили, что, скорее всего, депутаты поддержат предложение.

С декабря право создавать черные списки нарушителей порядка получили авиаперевозчики. По закону пассажир, получивший административное наказание за соответствующее нарушение и попавший в реестр от конкретной компании на год лишается права пользования ее услугами. Так, в списках "Аэрофлота" уже числятся более десяти тысяч человек.