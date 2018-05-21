С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Опасений в функционировании выкатного поля и раздвижной крыши на стадионе "Санкт-Петербург Арена", где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, нет, заявил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.

"По полю могу сказать, что оно сегодня уже нормально вкатывается и выкатывается. Конечно, оно больше года простояло и чуть-чуть прикипело к платформе, но никаких проблем с его выездом и возвращением на место нет. Все работает в штатном режиме. Кроме того, научились обслуживать это поле и внутри арены, и когда оно выкатывается за территорию чаши. То же самое с крышей – сдвигается за 40 минут и раздвигается за столько же, проведены работы по ее защите от дождя и протечек… У меня больших вопросов и опасений нет", — сообщил он.

Губернатор напомнил, что "город построил современную, замечательную арену". "С выкатным полем, с раздвигающейся крышей, способную принимать футбольные матчи самого высокого уровня и другие мероприятия. На нее с удовольствием ходят зрители, как ни на какую другую в России. "Санкт-Петербург Арена" уже побила несколько рекордов посещаемости в России", — отметил Полтавченко.

По его словам, затраты на строительство стадиона ориентировочно составили порядка 45 миллиардов рублей, из них примерно 4,5 миллиарда рублей – расходы на временную инфраструктуру к ЧМ-2018, которые проектом строительства не предусматривались.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Петербурге пройдут четыре матча группового этапа, игра 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.

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