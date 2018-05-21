Полтавченко рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к ЧМ-2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. При подготовке к чемпионату мира по футболу в Санкт-Петербурге были построены новые объекты транспортной инфраструктуры, стадион и современные футбольные базы, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в интервью ведущим информагентствам России.

"Я считаю, что подготовка к чемпионату мира по футболу помогла нам очень серьезно повысить качество жизни петербуржцев. Город многое приобрел с точки зрения развития инфраструктуры, дорожной сети. Построены пешеходный Яхтенный мост, новый неразводной мост в районе острова Серный, скоро будут открыты две новых станции метро. Значительно обновлен парк городского пассажирского транспорта: вагоны метро, автобусы, трамваи, троллейбусы впоследствии будут работать для горожан. Построены современные футбольные базы с новыми газонами, которые достанутся детским спортшколам", — сказал он.

Он также напомнил, что новая станция метро "Новокрестовская", которая построена возле стадиона, была протестирована 13 мая.

Губернатор отметил, что в Петербурге построен современный стадион, способный принимать футбольные матчи самого высокого уровня.

"Город построил современную, замечательную арену. С выкатным полем, с раздвигающейся крышей, способную принимать футбольные матчи самого высокого уровня, и другие мероприятия. На нее с удовольствием ходят зрители, как ни на какую другую в России. "Санкт-Петербург Арена" уже побила несколько рекордов посещаемости в России", — добавил Полтавченко.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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