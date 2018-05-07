Ветеран войны из Таджикистана приедет в Петербург на 9 мая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Ветеран Великой отечественной войны Хайдар Халимов, которому 97 лет, приедет на празднование Дня Победы в Санкт-Петербург в составе республиканской делегации соотечественников – участников обороны Ленинграда и жителей блокадного города, которые живут за рубежом, сообщили РИА Новости в городском комитете по внешним связям.
"Самый пожилой ветеран в составе делегаций соотечественников — это Хайдар Халимов, родившийся в декабре 1920 года. Он — участник обороны Ленинграда, награжденный орденом Отечественной войны первой степени, а также медалями "За Отвагу", "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, в состав делегации из Таджикистана также вошел ветеран Великой отечественной войны 1922 года рождения. Средний возраст участников делегаций соотечественников составляет приблизительно 75-88 лет.
Как отмечается в сообщении комитета по внешним связям, делегации соотечественников – участников обороны Ленинграда и жителей блокадного города, начали прибывать в Петербург в понедельник. Уже приехали делегации из Белоруссии, Украины, Молдавии, Грузии и Израиля. Всего, как ожидается, на празднование прибудут около 95 человек из 23 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии, информирует ведомство.
Делегации соотечественников, в числе которых ветераны и молодежь, 8-9 мая примут участие в официальных городских мероприятиях — торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище, праздничном концерте в БКЗ "Октябрьский", а также в параде войск Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади.
Вечером 9 мая для ветеранов-соотечественников будет организован торжественный вечер в честь Дня Победы, а 10 мая для гостей предусмотрена дополнительная культурная программа, которая будет включать обзорную экскурсию по городу, а также экскурсии на новые музейные площадки Петербурга: исторический парк "Россия – моя история" и Музей железных дорог России.
Вторая в этом году ночная репетиция парада Победы началась в 22.00 по московскому времени.
В этом году впервые в параде участвуют воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.
В состав колонны боевой техники входят автомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили "Тайфун" (на фото).
В военном параде, который пройдет в столице, будут задействованы более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.
В состав колонны включены танки "Армата", Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты "Курганец", БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2" (на фото арктический вариант ЗРК).
На Красную площадь выедут новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" (на фото) и "Катран".
Танк Т-34-85 на репетиции военного парада на Красной площади.
В составе пешей колонны по Красной площади пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ, Росгвардии и МЧС.
Боевая машина поддержки танков "Терминатор".
Жители и гости Москвы могли вечером увидеть технику на Звенигородском шоссе, Тверской улице, на Красной Пресне и других улицах центра столицы.
Роботизированный комплекс "Уран-9".
Бронеавтомобиль "Патруль".
Бронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг".
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа "Катран".
Бронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет-Д".
Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ".
В связи с тренировкой парада были перекрыты участки Тверской, Моховой улиц и Охотного ряда.
Военнослужащие парадных расчетов на репетиции парада на Красной площади.
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С".
Армейский снегоход ТТМ 1901-40 на автомобиле КамАЗ.
Зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2".
Армейские мотовездеходы АМ-1.
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".