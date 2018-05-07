Ветеран войны из Таджикистана приедет в Петербург на 9 мая

Военнослужащие во время репетиции пешей части военного парада Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Военнослужащие во время репетиции пешей части военного парада Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Ветеран Великой отечественной войны Хайдар Халимов, которому 97 лет, приедет на празднование Дня Победы в Санкт-Петербург в составе республиканской делегации соотечественников – участников обороны Ленинграда и жителей блокадного города, которые живут за рубежом, сообщили РИА Новости в городском комитете по внешним связям.

"Самый пожилой ветеран в составе делегаций соотечественников — это Хайдар Халимов, родившийся в декабре 1920 года. Он — участник обороны Ленинграда, награжденный орденом Отечественной войны первой степени, а также медалями "За Отвагу", "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в состав делегации из Таджикистана также вошел ветеран Великой отечественной войны 1922 года рождения. Средний возраст участников делегаций соотечественников составляет приблизительно 75-88 лет.

Как отмечается в сообщении комитета по внешним связям, делегации соотечественников – участников обороны Ленинграда и жителей блокадного города, начали прибывать в Петербург в понедельник. Уже приехали делегации из Белоруссии, Украины, Молдавии, Грузии и Израиля. Всего, как ожидается, на празднование прибудут около 95 человек из 23 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии, информирует ведомство.

Делегации соотечественников, в числе которых ветераны и молодежь, 8-9 мая примут участие в официальных городских мероприятиях — торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище, праздничном концерте в БКЗ "Октябрьский", а также в параде войск Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади.

Вечером 9 мая для ветеранов-соотечественников будет организован торжественный вечер в честь Дня Победы, а 10 мая для гостей предусмотрена дополнительная культурная программа, которая будет включать обзорную экскурсию по городу, а также экскурсии на новые музейные площадки Петербурга: исторический парк "Россия – моя история" и Музей железных дорог России.