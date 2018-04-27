Путин поручил составить атлас мира без искажения географической правды

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил Росреестру и Русскому географическому обществу (РГО) подготовить новый географический атлас мира без искажения данных.

Составление материалов должно осуществляться под контролем Министерства обороны. По словам президента, ведомству необходимо предоставить доступ к картам "в формате современных компьютерных технологий" не только составителям атласа, но и туристам.

Как заявил глава государства, Россия не собирается никому ничего навязывать. При этом страна не намерена попустительствовать искажению исторических географических данных, которое происходит из-за отсутствия современных российских картографических материалов в открытом доступе. Президент также добавил, что гриф секретности на многих из них устарел.

По словам Путина, сегодня многие географические названия, данные в прошлом российскими исследователями и первооткрывателями, "постепенно вытесняются с карт мира". Таким образом, забывается вклад страны "в изучение планеты и в развитие науки".

"Сегодня лишь единицы знают, что изначально историческое название острова Смит — это Бородино, что Сноу — это Малоярославец, а Ливингстон на самом деле Смоленск и так далее и тому подобное", — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что сфере топонимики необходимо уделять особое внимание.

Препятствие для искажения истории

В Совете Федерации заявили о готовности содействовать составлению новых картографических материалов. По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, идея создать новый атлас является "очень правильным предложением" и имеет особую актуальность для республики.

В течение долгого времени полуостров страдал от волюнтаристских решений украинской власти, которая стремилась дать новые названия различным географическим объектам, заметил Цеков

"Но для нас это суть истории Крыма, наша историческая правда, и все, что делала Украина в этом направлении, преследовало своей целью искажение этой правды", — подчеркнул член Совета Федерации.

Составление новых географических материалов положительно скажется на патриотическом воспитании населения, добавил сенатор.