Студенты, артисты, чиновники и Алиса: в России написали "Тотальный диктант"

Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в аудитории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в аудитории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Акция "Тотальный диктант" прошла в субботу в более тысячи городах в 76 странах мира. Главной площадкой в России стал Владивосток, здесь текст диктанта прочитала его автор – писательница Гузель Яхина.

На разных площадках в крупных российских городах текст прочитали известные актеры, писатели, музыканты, чиновники. На родине "диктанта" — в Новосибирске – текст читала голосовой помощник "Яндекса" Алиса.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Акция проходит на сотнях площадок в России и за рубежом.

Главная площадка во Владивостоке

Главной площадкой "диктанта" в этом году стал Дальневосточный федеральный университет на острове Русский во Владивостоке. Здесь Гузель Яхина читала текст, посвященный одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.

"Главное для меня в "Тотальном диктанте" следующее — это объединяющий проект с интеллектуальной гласностью. Мы готовимся к этому диктанту, посещаем онлайн-курсы, волнуемся, вместе ходим, вместе пишем. Но при этом, мы не распространяемся в толпе, а каждый получает свой результат и свою оценку за свои знания и свою внимательность", — сказала Яхина перед началом диктовки.

В атриуме главного корпуса ДВФУ собралось более 300 человек. Диктант можно было написать, как и сидя за партой, так и на мягком кресле на лестнице.

В акции участвовал и глава Владивостока Виталий Веркеенко, который признался, что у него была возможность прочитать текст заранее, но он отказался и пришел проверить свои школьные знания и чувство языка.

Алиса в Новосибирске

На родине "Тотального диктанта" — в Новосибирске – текст Яхиной читала голосовой помощник "Яндекса" Алиса. В аудиторию Новосибирского государственного университета, вмещающую 300 человек, в субботу за несколько минут до начала диктанта выстроилась очередь из желающих написать текст под диктовку необычного "диктора".

Алиса предстала перед собравшимися в виде установленного на столе и подключенного к колонкам планшетного компьютера, к которому обращалась ее помощница — член экспертного совета акции, преподаватель НГУ Татьяна Заковряшина.

Диктант начался, когда Заковряшина сказала: "Алиса, продиктуй нам "Тотальный диктант". В ответ все услышали: "Давайте!". Во время диктовки "Алиса" по нескольку раз повторяла одну и ту же фразу, чтобы участники акции успели ее записать. Чтобы перейти к новому предложению, ей нужно было сказать "дальше".

Все интонации и ударения необычный диктор произносила правильно и проблем с этим не возникло. Однако сложность вызвало первое же — самое длинное предложение текста №2, который писали в Новосибирске. Члену экспертного совета акции пришлось повторить вторую часть предложения, так как большинство собравшихся в аудитории не расслышали фразу.

Всего в Новосибирске в субботу диктант можно было написать в театре, кинотеатре, музее, мэрии Новосибирска, технопарке, биотехнопарке, отеле, баре и даже в воскресной школе. Одной из основных площадок стал международный аэропорт "Толмачево". Здесь текст прочел шоумен Андрей Бочаров. Всего в Новосибирске и пригороде было открыто более 65 площадок на более чем 8 тысяч человек.

Культурная столица

В Санкт-Петербурге "Тотальный диктант" прошел почти на 90 площадках, в том числе в вузах, школах, библиотеках, музеях и общественно-культурных центрах. Организаторы ожидали, что в акции примут участие около 10 тысяч человек (в 2017 году — 7,2 тысячи).

На площадке филологического факультета РГПУ имени Герцена текст читали экс-директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров и музыкант Светлана Сурганова.

"Это непростой текст. Я нагородила бы массу ошибок, если бы его писала", — сказала журналистам Сурганова.

Буров назвал текст "Тотального диктанта" сложным "только в отношении пунктуации". Он отметил также, что некоторые участники в процессе написания обращались за разъяснениями по поводу слов, которые еще не успели устареть — таких как "шалопай" или "наличники". "Если возникают такие вопросы — это свидетельствует о том, что словарный запас потихоньку оскудевает", — отметил Буров.

Один из участников акции признался корреспонденту РИА Новости, что пишет "диктант" уже в шестой раз, но еще ни разу не получил высший балл.

В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ) текст читали актер Михаил Боярский и его супруга Лариса Луппиан. В аудитории примерно на 100 человек свободных мест не было. Участники акции встретили актера аплодисментами.

"Это очень приятная акция… Я, конечно, переживаю за тех, кто пишет диктант. Надеюсь, что они гораздо грамотнее, чем я… Замечательная аудитория, но они волнуются, как школьники. Я тоже волнуюсь, я старался читать с выражением, чтобы они понимали, где деепричастный оборот, где ставить тире, где двоеточие, но это не всегда передается голосом", — рассказал журналистам после чтения диктанта Боярский.

Он также отметил, что сам писать диктант не собирается. "Не буду, от греха подальше", — сказал актер.

"Физика отдыхает"

В образовательном центре "Сириус" в Сочи текст читал академик Российской академии космонавтики, генеральный директор ПАО "РКК Энергия", Владимир Солнцев. Он признался, что во время чтения ощущал себя настоящим "диктатором", а текст показался ему очень сложным.

"Физика отдыхает по сравнению с этими оборотами. Думаю, для ребят это очень серьёзное испытание. Я впервые в этой роли (чтеца), был солидарен с детьми, старался им хотя бы какими-то эмоциональными окрасами как-то помочь. Потому что текст реально очень сложный. Не просто для написания, но и для понимания… Считаю, что всесоюзного масштаба диктант очень полезен", — заявил Солнцев.

Из 773 школьников, которые обучаются сейчас в "Сириусе", в акции приняли участие почти половина.