РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Студенты, артисты, чиновники и Алиса: в России написали "Тотальный диктант"

19:2314.04.2018
(обновлено: 19:28 14.04.2018)
01000
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в аудитории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской ФедерацииУчастники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в аудитории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Акция "Тотальный диктант" прошла в субботу в более тысячи городах в 76 странах мира. Главной площадкой в России стал Владивосток, здесь текст диктанта прочитала его автор – писательница Гузель Яхина.

Участник заполняет бланк во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 во Владивостоке. Архив
© РИА Новости / Семен Апасов
Перейти в фотобанк
Акция "Тотальный диктант"

На разных площадках в крупных российских городах текст прочитали известные актеры, писатели, музыканты, чиновники. На родине "диктанта" — в Новосибирске – текст читала голосовой помощник "Яндекса" Алиса.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Акция проходит на сотнях площадок в России и за рубежом.

Главная площадка во Владивостоке

Главной площадкой "диктанта" в этом году стал Дальневосточный федеральный университет на острове Русский во Владивостоке. Здесь Гузель Яхина читала текст, посвященный одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.

"Главное для меня в "Тотальном диктанте" следующее — это объединяющий проект с интеллектуальной гласностью. Мы готовимся к этому диктанту, посещаем онлайн-курсы, волнуемся, вместе ходим, вместе пишем. Но при этом, мы не распространяемся в толпе, а каждый получает свой результат и свою оценку за свои знания и свою внимательность", — сказала Яхина перед началом диктовки.

Участница ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Чтецы "Тотального диктанта" в Петербурге назвали его текст непростым
В атриуме главного корпуса ДВФУ собралось более 300 человек. Диктант можно было написать, как и сидя за партой, так и на мягком кресле на лестнице.

В акции участвовал и глава Владивостока Виталий Веркеенко, который признался, что у него была возможность прочитать текст заранее, но он отказался и пришел проверить свои школьные знания и чувство языка.

"Ощущал себя диктатором": в 76 странах прошел "Тотальный диктант"
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ субботу, 14 апреля, прошла образовательная акция "Тотальный диктант". В этом году она объединила более тысячи городов в 76 странах.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Забайкальском государственном университете
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
В субботу, 14 апреля, прошла образовательная акция "Тотальный диктант". В этом году она объединила более тысячи городов в 76 странах.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанк"Тотальный диктант" проходит ежегодно, поучаствовать в акции может любой желающий.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Российской государственной библиотеке в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"Тотальный диктант" проходит ежегодно, поучаствовать в акции может любой желающий.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа фото: Народная артистка России Ирина Муравьева читает текст диктанта в Российской государственной библиотеке в Москве.Народная артистка РФ Ирина Муравьева читает текст диктанта на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Российской государственной библиотеке в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На фото: Народная артистка России Ирина Муравьева читает текст диктанта в Российской государственной библиотеке в Москве.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВпервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. С тех пор каждый год тысячи желающих приходят проверить свои знания русского языка.Участник ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. С тех пор каждый год тысячи желающих приходят проверить свои знания русского языка.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАвторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.Билет на троллейбус в котором прошла ежегодная образовательная акция по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 на Ангарском перевале в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ этот раз текст диктанта составила Гузель Яхина. Автор лично прочитала его на главной площадке мероприятия во Владивостоке.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В этот раз текст диктанта составила Гузель Яхина. Автор лично прочитала его на главной площадке мероприятия во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа многих площадках текст зачитывали известные деятели культуры.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
На многих площадках текст зачитывали известные деятели культуры.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступает на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступает на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в аудитории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На фото: директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступает на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНекоторые "диктаторы" признались, что считают текст сложным и вряд ли бы с ним справились. "Это непростой текст. Я нагородила бы массу ошибок, если бы его писала", — рассказала журналистам музыкант Светлана Сурганова.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в аудитории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Некоторые "диктаторы" признались, что считают текст сложным и вряд ли бы с ним справились. "Это непростой текст. Я нагородила бы массу ошибок, если бы его писала", — рассказала журналистам музыкант Светлана Сурганова.
© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанк"Физика отдыхает по сравнению с этими оборотами. Думаю, для ребят это очень серьёзное испытание", - поделился впечатлениями академик Российской академии космонавтики Владимир Солнцев.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 возле ледокола Ленин в Мурманске
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
"Физика отдыхает по сравнению с этими оборотами. Думаю, для ребят это очень серьёзное испытание", - поделился впечатлениями академик Российской академии космонавтики Владимир Солнцев.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа фото: участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2018" в международном детском центре "Артек".Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в международном детском центре Артек
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На фото: участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2018" в международном детском центре "Артек".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТелеведущий Владимир Познер, не первый раз принимающий участие в акции, заявил, что хотел бы написать диктант под псевдонимом. "Вдруг бы двойку получил", - пошутил журналист.Участницы ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в международном детском центре Артек
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Телеведущий Владимир Познер, не первый раз принимающий участие в акции, заявил, что хотел бы написать диктант под псевдонимом. "Вдруг бы двойку получил", - пошутил журналист.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкАктер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский и его супруга актриса, народная артистка России Лариса Луппиан прочитали текст "Тотального диктанта" в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ).Актер и певец Михаил Боярский с супругой актрисой Ларисой Луппиан во время ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский и его супруга актриса, народная артистка России Лариса Луппиан прочитали текст "Тотального диктанта" в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ).
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкБоярский признался, что вряд ли бы рискнул написать непростой диктант. "Не буду, от греха подальше", — заявил актер.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018, прошедшей в троллейбусе на Ангарском перевале
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Боярский признался, что вряд ли бы рискнул написать непростой диктант. "Не буду, от греха подальше", — заявил актер.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ этом году текст диктанта посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.Участница ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
В этом году текст диктанта посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.
/

Алиса в Новосибирске

На родине "Тотального диктанта" — в Новосибирске – текст Яхиной читала голосовой помощник "Яндекса" Алиса. В аудиторию Новосибирского государственного университета, вмещающую 300 человек, в субботу за несколько минут до начала диктанта выстроилась очередь из желающих написать текст под диктовку необычного "диктора".

Алиса предстала перед собравшимися в виде установленного на столе и подключенного к колонкам планшетного компьютера, к которому обращалась ее помощница — член экспертного совета акции, преподаватель НГУ Татьяна Заковряшина.

Диктант начался, когда Заковряшина сказала: "Алиса, продиктуй нам "Тотальный диктант". В ответ все услышали: "Давайте!". Во время диктовки "Алиса" по нескольку раз повторяла одну и ту же фразу, чтобы участники акции успели ее записать. Чтобы перейти к новому предложению, ей нужно было сказать "дальше".

Подготовьтесь к Тотальному диктанту
© Инфографика
Подготовьтесь к "Тотальному диктанту"

Все интонации и ударения необычный диктор произносила правильно и проблем с этим не возникло. Однако сложность вызвало первое же — самое длинное предложение текста №2, который писали в Новосибирске. Члену экспертного совета акции пришлось повторить вторую часть предложения, так как большинство собравшихся в аудитории не расслышали фразу.

Всего в Новосибирске в субботу диктант можно было написать в театре, кинотеатре, музее, мэрии Новосибирска, технопарке, биотехнопарке, отеле, баре и даже в воскресной школе. Одной из основных площадок стал международный аэропорт "Толмачево". Здесь текст прочел шоумен Андрей Бочаров. Всего в Новосибирске и пригороде было открыто более 65 площадок на более чем 8 тысяч человек.

Культурная столица

В Санкт-Петербурге "Тотальный диктант" прошел почти на 90 площадках, в том числе в вузах, школах, библиотеках, музеях и общественно-культурных центрах. Организаторы ожидали, что в акции примут участие около 10 тысяч человек (в 2017 году — 7,2 тысячи).

На площадке филологического факультета РГПУ имени Герцена текст читали экс-директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров и музыкант Светлана Сурганова.

"Это непростой текст. Я нагородила бы массу ошибок, если бы его писала", — сказала журналистам Сурганова.

Буров назвал текст "Тотального диктанта" сложным "только в отношении пунктуации". Он отметил также, что некоторые участники в процессе написания обращались за разъяснениями по поводу слов, которые еще не успели устареть — таких как "шалопай" или "наличники". "Если возникают такие вопросы — это свидетельствует о том, что словарный запас потихоньку оскудевает", — отметил Буров.

Тотальный диктант. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Текст "Тотального диктанта" в Таллине зачитают Билан и Сухоруков
Один из участников акции признался корреспонденту РИА Новости, что пишет "диктант" уже в шестой раз, но еще ни разу не получил высший балл.

В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ) текст читали актер Михаил Боярский и его супруга Лариса Луппиан. В аудитории примерно на 100 человек свободных мест не было. Участники акции встретили актера аплодисментами.

"Это очень приятная акция… Я, конечно, переживаю за тех, кто пишет диктант. Надеюсь, что они гораздо грамотнее, чем я… Замечательная аудитория, но они волнуются, как школьники. Я тоже волнуюсь, я старался читать с выражением, чтобы они понимали, где деепричастный оборот, где ставить тире, где двоеточие, но это не всегда передается голосом", — рассказал журналистам после чтения диктанта Боярский.

Он также отметил, что сам писать диктант не собирается. "Не буду, от греха подальше", — сказал актер.

"Физика отдыхает"

Баннер акции Тотальный диктант-2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читавший "Тотальный диктант" в Сочи академик назвал его сложным
В образовательном центре "Сириус" в Сочи текст читал академик Российской академии космонавтики, генеральный директор ПАО "РКК Энергия", Владимир Солнцев. Он признался, что во время чтения ощущал себя настоящим "диктатором", а текст показался ему очень сложным.

"Физика отдыхает по сравнению с этими оборотами. Думаю, для ребят это очень серьёзное испытание. Я впервые в этой роли (чтеца), был солидарен с детьми, старался им хотя бы какими-то эмоциональными окрасами как-то помочь. Потому что текст реально очень сложный. Не просто для написания, но и для понимания… Считаю, что всесоюзного масштаба диктант очень полезен", — заявил Солнцев.

Из 773 школьников, которые обучаются сейчас в "Сириусе", в акции приняли участие почти половина.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена